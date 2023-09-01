Российские ученые усовершенствовали материал для суперконденсаторов

Для создания композита взяли углеродные нанотрубки, в их свойствах высокая прочность и гибкость, и способность лучше накапливать заряд, а также оксид марганца, который обладает большей удельной емкостью. В итоге ученые покрывали трубки сплошными слоями оксида марганца, что «позволило повысить количество заряда, который способен запасать материал, в 3–4 раза в зависимости от величины разрядного тока», – сообщает доцент кафедры физики ОмГТУ Сергей Несов.

Суперконденсаторы (ионисторы) – это энергонакопительное устройство. Относительно литий-ионных аккумуляторов ионисторы более мощные, они быстрее накапливают и отдают заряд. На данный момент суперконденсаторы используют в двигателях, в предпусковых устройствах, импульсных излучателей и в электротранспорте, в качестве дополнительного источника питания.