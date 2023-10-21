Российские ученые усовершенствовали метод количественного иммуноанализа

Мы предлагаем динамический метод, который учитывает кинетику реакции и работает без калибровки, которая необходима в других способах. Вместо калибровки анализатора мы измеряем среднее значение флуоресценции с течением реакции. Для этого были использованы моноклональные антитела — лиганды с флуоресцентной меткой. Мы помещали их в сыворотку, где антитела начинали взаимодействовать с рецепторами. Образовавшиеся комплексы лиганд — рецептор измерялись с помощью проточного цитометра. Скорость образования комплексов зависит от количества рецепторов. Если их мало, молекула лиганда будет долго искать себе место, а если много — сразу присоединится. Так и работает наш метод, построенный на основе теории лиганд-рецепторного взаимодействия, созданной в нашей лаборатории.