Российские ученые усовершенствовали метод лечения катаракты и глаукомы

Ученые предлагают проводить операцию поэтапно: сначала лечить катаракту, а затем, через некоторое время, глаукому. Это позволяет избежать проблем с оттоком внутриглазной жидкости и повышением глазного давления, что может возникнуть при наличии дефекта цинновых связок.

Исследователи отмечают, что осложнение связанное с цинновыми связками встречается у трети пациентов, и часто приводит к осложнениям во время операции. Новая методика позволяет справиться с этими проблемами, повышая успешность хирургического вмешательства и снижая риск осложнений.