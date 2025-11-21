Российские ученые усовершенствовали перовскитные солнечные батареи

Опубликовано 21 ноября 2025, 14:151 мин.
Российские ученые усовершенствовали перовскитные солнечные батареиНовая технология повышает стабильность элементов
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из НИТУ «МИСИС», ИТМО и ИОНХ РАН разработали метод увеличения надежности перовскитных солнечных элементов. Применение ультратонкого слоя на основе валериановой кислоты вдвое повысило стабильность батарей при термоциклировании.
Перовскитные элементы третьего поколения эффективны при слабом освещении, что актуально для осенне-зимнего периода в средней полосе России. Однако их практическому применению мешала чувствительность к воздействию кислорода и влаги. Новая разработка создает защитную прослойку, ограничивающую миграцию ионов и улучшающую контакт между слоями.
Малая толщина поглощающего слоя позволяет использовать простые и дешевые методы нанесения. Это открывает возможности для создания гибких солнечных панелей, которые можно размещать на фасадах зданий, окнах и балконах.
Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.