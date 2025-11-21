Российские ученые усовершенствовали перовскитные солнечные батареи

Перовскитные элементы третьего поколения эффективны при слабом освещении, что актуально для осенне-зимнего периода в средней полосе России. Однако их практическому применению мешала чувствительность к воздействию кислорода и влаги. Новая разработка создает защитную прослойку, ограничивающую миграцию ионов и улучшающую контакт между слоями.

Малая толщина поглощающего слоя позволяет использовать простые и дешевые методы нанесения. Это открывает возможности для создания гибких солнечных панелей, которые можно размещать на фасадах зданий, окнах и балконах.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.