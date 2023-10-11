Российские ученые усовершенствовали технологию производства печатных плат

Заготовку для печатной платы в мелкосерийном производстве производят с помощью специального CNC станка, который производит операции без участия человека по определенной заданной программе.

Ученые для CNC станка создали интеллектуальную систему, которая будет управлять процессом создания печатных плат, благодаря чему будет повышено качество производства и сэкономлено время.

Ученые дополнили 3D-моделям разных компонентов конструкцию бюджетного станка, также на него установили две камеры подсистемы технического зрения и микрокомпьютер.

Через микрокомпьютер происходит управление приводами осей и электромотора обрабатывающего инструмента.