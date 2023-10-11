Российские ученые усовершенствовали технологию производства печатных плат

Российские ученые усовершенствовали технологию производства печатных платБлагодаря чему повысится качество
Ученые Пермского Политеха усовершенствовали технологию производства печатных плат, которые используют для электронного оборудования, пишет Наука.рф.
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Заготовку для печатной платы в мелкосерийном производстве производят с помощью специального CNC станка, который производит операции без участия человека по определенной заданной программе.
Ученые для CNC станка создали интеллектуальную систему, которая будет управлять процессом создания печатных плат, благодаря чему будет повышено качество производства и сэкономлено время.
Ученые дополнили 3D-моделям разных компонентов конструкцию бюджетного станка, также на него установили две камеры подсистемы технического зрения и микрокомпьютер.
Через микрокомпьютер происходит управление приводами осей и электромотора обрабатывающего инструмента.
Технология двойного определения координат заготовки печатной платы позволяет оператору точно и быстро настраивать станок для работы. Кроме этого, станок может изготовить печатную плату по рисунку (например, в Paint, а не в сложной программе), что позволяет понизить порог входа для работы с системой. Так устройство можно будет использовать в программах среднего или дополнительного образования на практических занятиях по разработке электрических схем, чтобы не перегружать обучающегося сложными программами по проектированию печатных плат.