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В России
Опубликовано 03 июня 2024, 16:30
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Российские ученые усовершенствовали титановый сплав для имплантов

Он стал мягче
В отделе научных коммуникаций Уральского федерального университета (УрФУ) сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Института металлургии РАН усовершенствовали титановый сплав для создания костных имплантатов. Материал стал менее жестким, что снизило риск побочных эффектов, связанных с его использованием.
Российские ученые усовершенствовали титановый сплав для имплантов

© Ferra.ru

Традиционные сплавы, используемые для создания имплантатов, содержат химические элементы, которые могут быть вредными для организма. Ученые модернизировали сплав Ti-39Nb-7Zr при помощи ротационной ковки, что уменьшило его жесткость и сделало его более подходящим для использования в медицине, отметили в УрФУ.

Исследование, проведенное в рамках программы «Приоритет-2030», позволило ученым получить материал, который сочетает в себе прочность и эластичность, необходимые для успешной интеграции с костной тканью. Новый сплав обладает также более низкой токсичностью, что делает его безопасным для человеческого организма.