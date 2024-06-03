Российские ученые усовершенствовали титановый сплав для имплантов

Традиционные сплавы, используемые для создания имплантатов, содержат химические элементы, которые могут быть вредными для организма. Ученые модернизировали сплав Ti-39Nb-7Zr при помощи ротационной ковки, что уменьшило его жесткость и сделало его более подходящим для использования в медицине, отметили в УрФУ.

Исследование, проведенное в рамках программы «Приоритет-2030», позволило ученым получить материал, который сочетает в себе прочность и эластичность, необходимые для успешной интеграции с костной тканью. Новый сплав обладает также более низкой токсичностью, что делает его безопасным для человеческого организма.