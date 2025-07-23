Российские ученые успешно испытали новый сейсмический метод в Арктике

Методика позволяет проводить геологический анализ местности без активного воздействия на среду, что особенно важно для хрупких экосистем Арктики. Технология оказалась эффективной даже в зонах вечной мерзлоты, при этом оставаясь относительно недорогой по сравнению с традиционными методами.

В 2022 году специалисты установили первую стационарную сейсмическую станцию на Новой Земле. Перед монтажом оборудования в районе аэрологической станции «Малые Кармакулы» учёные тщательно изучили геологические особенности местности.

Разработка уже применялась для оценки площадки под строительство горно-обогатительного комбината в Забайкалье. Учёные отмечают, что метод подходит как для фундаментальных исследований, так и для практического применения промышленными предприятиями.

Новая технология может значительно упростить геологоразведочные работы в труднодоступных арктических регионах.