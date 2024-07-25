Российские ученые увеличили мощность терагерцового излучения в 8 раз

В пресс-службе Курчатовского института сообщили, что терагерцовое излучение, находящееся между инфракрасным и микроволновым спектрами, обладает уникальными свойствами: оно поглощается биологическими тканями и проникает сквозь различные материалы, оставаясь безопасным для живых организмов. Это делает его отличной альтернативой рентгеновским методам. Однако ранее эффективность таких источников была низкой.

Ученые поместили оригинальную сапфировую линзу на фотопроводящую антенну, генерирующую терагерцовое излучение. Новая линза позволила значительно увеличить мощность излучения. В дополнение, исследователи усовершенствовали топологию излучателя и разработали новую оснастку для точного размещения волокон, отметили в пресс-службе.