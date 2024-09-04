Российские ученые увеличили скорость работы алгоритмов на микропроцессорах

Опубликовано 04 сентября 2024, 13:151 мин.
Российские ученые увеличили скорость работы алгоритмов на микропроцессорахНовые методы ускорят вычисления и решат прикладные задачи
Ученые Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского (ННГУ) представили новые методы, которые позволяют увеличить скорость выполнения алгоритмов программами на микропроцессорах на десятки процентов. Результаты их работы опубликованы в журнале Lobachevskii Journal of Mathematics.
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Микропроцессоры, являясь ключевыми элементами вычислительных систем, определяют скорость решения задач в компьютерах, смартфонах, автомобилях и бытовой технике. Существует две основных архитектуры микропроцессоров: CISC и RISC. CISC обрабатывает сложные команды, но медленнее, в то время как RISC выполняет примитивные операции быстрее, но требует больше памяти.
Специалисты ННГУ сосредоточились на архитектуре RISC-V, которая является открытой и бесплатной. Они предложили метод рационального использования ресурсов векторных вычислений, что позволяет значительно ускорить алгоритмы библиотеки OpenCV, используемой в робототехнике, медицине и мобильной фотографии.