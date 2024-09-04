Российские ученые увеличили скорость работы алгоритмов на микропроцессорах

Микропроцессоры, являясь ключевыми элементами вычислительных систем, определяют скорость решения задач в компьютерах, смартфонах, автомобилях и бытовой технике. Существует две основных архитектуры микропроцессоров: CISC и RISC. CISC обрабатывает сложные команды, но медленнее, в то время как RISC выполняет примитивные операции быстрее, но требует больше памяти.

Специалисты ННГУ сосредоточились на архитектуре RISC-V, которая является открытой и бесплатной. Они предложили метод рационального использования ресурсов векторных вычислений, что позволяет значительно ускорить алгоритмы библиотеки OpenCV, используемой в робототехнике, медицине и мобильной фотографии.