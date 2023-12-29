Российские ученые увеличили срок службы деталей авто

Эксперименты на реальном оборудовании дали убедительные результаты: термостойкость деталей увеличилась до 1000 градусов Цельсия, а износостойкость повысилась на 480%. Модификация стали висмутом снизила коэффициент трения до 0,03, что значительно уменьшает износ под высокими нагрузками.

Созданный лабораторный стенд позволил ученым смоделировать работу подшипникового узла турбокомпрессора, сделав возможным осмотр и анализ после тестов.

Предложенная технология обещает эффективное улучшение свойств материалов и перспективы в различных отраслях, включая автомобильную, аэрокосмическую и энергетическую промышленность.