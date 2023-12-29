Российские ученые увеличили срок службы деталей авто

Российские ученые увеличили срок службы деталей автоЗа счет покрытия
В пресс-службе Уральского федерального университета сообщили, что ученые вуза успешно разработали сверхтвердые керамические покрытия, предназначенные для снижения трения и износа автомобильного оборудования. Новая технология показала значительное увеличение срока службы деталей, повышение термостойкости и устойчивость к абразивному износу.
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Эксперименты на реальном оборудовании дали убедительные результаты: термостойкость деталей увеличилась до 1000 градусов Цельсия, а износостойкость повысилась на 480%. Модификация стали висмутом снизила коэффициент трения до 0,03, что значительно уменьшает износ под высокими нагрузками.
Созданный лабораторный стенд позволил ученым смоделировать работу подшипникового узла турбокомпрессора, сделав возможным осмотр и анализ после тестов.
Предложенная технология обещает эффективное улучшение свойств материалов и перспективы в различных отраслях, включая автомобильную, аэрокосмическую и энергетическую промышленность.