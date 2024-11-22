Российские ученые увеличили срок службы сплавов никелида титана

Сплавы TiNi используются в самых разных областях: от авиации и автомобилестроения до робототехники и медицины. Эти материалы востребованы благодаря своим уникальным механическим свойствам и способности восстанавливать форму при изменении температуры. Однако до недавнего времени срок службы таких изделий ограничивался низкой износостойкостью, что сказывалось на долговечности их эксплуатации.

Исследования ученых показали, что обработка сплава методом ротационной ковки с последующим отжигом позволяет значительно улучшить его характеристики. В частности, такие изменения обеспечили увеличение твердости на 40%, а коэффициент трения уменьшился почти на 20%. Это также позволило повысить износостойкость материала более чем на 45%.