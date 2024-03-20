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В России
Опубликовано 20 марта 2024, 23:23
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Российские ученые: вода из мерзлоты поможет лесам пережить изменение климата

Обеспечивая дополнительное водоснабжение
Исследователи ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» совместно с учеными из Великобритании, Чехии и Швейцарии определили, что вода из мерзлоты может оказать важную помощь деревьям в условиях изменяющегося климата.

В условиях глобального потепления таяние мерзлоты стимулирует рост деревьев, обеспечивая им дополнительное водоснабжение в периоды засухи. Это открытие поможет лесным экосистемам Севера адаптироваться к изменениям среды.

Результаты исследования показали, что рост деревьев в мерзлотной зоне зависит от температуры воздуха и почвы, а также содержания влаги. Ученые выявили, что в засушливые периоды деревья могут получать воду из оттаивающего мерзлого слоя почвы, что способствует их выживанию.

Специалисты отмечают, что это открытие позволит разработать стратегии сохранения лесных экосистем в условиях изменяющегося климата. В дальнейшем планируется расширение исследований для более глубокого понимания процессов адаптации деревьев к изменениям окружающей среды.

Источник:Наука.рф
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#вода
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#исследование
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#Климат