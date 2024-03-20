Российские ученые: вода из мерзлоты поможет лесам пережить изменение климата

В условиях глобального потепления таяние мерзлоты стимулирует рост деревьев, обеспечивая им дополнительное водоснабжение в периоды засухи. Это открытие поможет лесным экосистемам Севера адаптироваться к изменениям среды.

Результаты исследования показали, что рост деревьев в мерзлотной зоне зависит от температуры воздуха и почвы, а также содержания влаги. Ученые выявили, что в засушливые периоды деревья могут получать воду из оттаивающего мерзлого слоя почвы, что способствует их выживанию.

Специалисты отмечают, что это открытие позволит разработать стратегии сохранения лесных экосистем в условиях изменяющегося климата. В дальнейшем планируется расширение исследований для более глубокого понимания процессов адаптации деревьев к изменениям окружающей среды.