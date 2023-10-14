Российские ученые воссоздали декор на рукояти древнего меча X века

Меч был обнаружен на Суздальском Ополье, и скрытый под слоем коррозии орнамент на его рукояти был утерян со временем.

В пресс-службе уточняют, что специалисты Курчатовского института использовали метод синхротронной визуализации, который позволил им изучить декор в приповерхностных слоях меча. Под коррозией скрывается декоративная инкрустация из цветных металлов, включая латунь, медь и серебро, высокой пробы, а также следы алюминия, золота и висмута.

Этот древний меч не просто предмет вооружения, но также служил показателем социального статуса его владельца. Исследователи отмечают, что сопоставление декора с известными аналогами помогло им датировать этот артефакт в период с середины до второй половины X века и определить его тип как западно-норвежский меч, отметили в пресс-службе.