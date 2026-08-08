В России
Опубликовано 08 августа 2026, 11:24
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Российские ученые восстановили историю хвойных деревьев за 40 тыс. лет

ДНК помогла найти древние убежища растений
Российские ученые из Института общей генетики имени Н. И. Вавилова РАН и Сибирского федерального университета совместно с международными коллегами изучили ДНК хвойных деревьев. Для анализа использовались донные отложения озер и болот Евразии и Аляски. Ученые восстановили историю ели, сосны, пихты и лиственницы за последние 40 тысяч лет, пишут «Известия».
Российские ученые восстановили историю хвойных деревьев за 40 тыс. лет

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По словам ведущего научного сотрудника ИОГен РАН, профессора кафедры и заведующего лабораторией лесной геномики Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ Константина Крутовского, особое внимание былоуделено ледниковым максимумам. Ученым удалось определить районы с более мягким микроклиматом, так называемые рефугиумы. Именно там хвойные переживали экстремальные холода. Такие участки становились местом встречи разных видов, где происходил обмен генами. Это повышало выживаемость и давало толчок к появлению новых эволюционных ветвей.

На российской территории древние убежища нашли на Таймыре, юге Якутии и Дальнем Востоке. Самая богатая находка ждала исследователей у озера Лама на плато Путорана: там обнаружили следы совместного обитания всех четырех видов. Практический смысл работы заключается в поиске старых генов устойчивости, которые пригодятся для селекции северных культур.

Полученные данные лягут в основу биоэкоинженерных проектов. Например, ветроустойчивые лесополосы защитят берега, лиственница даст прочный материал, а кедровники станут источником масла и орехов.

Источник:Известия
Автор:Ингела Воробьева
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