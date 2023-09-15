Российские ученые восстановили рецепт "Ацтекского чая"

Ученые запатентовали новый сорт амаранта, который может расти на всей территории России. Также ученые запатентовали ферментированный чай из амаранта, который сохраняет в себе все полезные вещества.

Технология ферментации чая заключается в том, что ученые замораживают листья и кладут его под гнет на определенное время, чтобы избавиться от травяного вкуса, далее листья сушат и после этого можно заваривать чай.

Амарант около 8 тысяч лет считался в Южной Америке и Мексике практически основной зерновой культурой, он носил названия «пшеница ацтеков» и «хлеб инков». Из его семян делали муку, варили кашу и пекли лепешки, из листьев готовили красители для тканей и чай. Растение имеет в себе витамины A, B, C, Е, РР, калий, кальций, железо, цинк.