Российские ученые восстановили рецепт "Ацтекского чая"Исследовательская работа поддержана научным центром мирового уровня «Агротехнологии будущего»
Сотрудники Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилов восстановили рецепт "Ацтекского чая".
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Ученые запатентовали новый сорт амаранта, который может расти на всей территории России. Также ученые запатентовали ферментированный чай из амаранта, который сохраняет в себе все полезные вещества.
Технология ферментации чая заключается в том, что ученые замораживают листья и кладут его под гнет на определенное время, чтобы избавиться от травяного вкуса, далее листья сушат и после этого можно заваривать чай.
Амарант около 8 тысяч лет считался в Южной Америке и Мексике практически основной зерновой культурой, он носил названия «пшеница ацтеков» и «хлеб инков». Из его семян делали муку, варили кашу и пекли лепешки, из листьев готовили красители для тканей и чай. Растение имеет в себе витамины A, B, C, Е, РР, калий, кальций, железо, цинк.