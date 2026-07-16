Российские ученые восстановили утраченные надписи на документах XIV—XV вв. еков

Опубликовано 16 июля 2026, 07:131 мин.
Российские ученые восстановили утраченные надписи на документах XIV—XV вв. ековДля этого применили несколько оптических методов
В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Санкт-Петербургского института истории РАН смогли восстановить стертые и полностью утраченные надписи на пергаменных документах XIV—XV вв.еков. Для работы использовались цифровая фотосъемка в ультрафиолетовом освещении, гиперспектральная съемка, просмотровый детектор банкнот и инфракрасная Фурье-спектроскопия без отбора проб.
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Исследователи изучали послания венецианских дожей XIV—XV вв. еков, которые хранятся в архиве Санкт-Петербургского института истории РАН. Со временем органические чернила выцвели, а часть текста была намеренно стерта, отметили в пресс-службе.
Лучший результат показала ультрафиолетовая съемка, позволившая прочитать даже полностью исчезнувшие записи. Дополнительно инфракрасная Фурье-спектроскопия в режиме зеркального отражения помогла определить происхождение темных пятен на грамоте 1360 года. Анализ показал, что они возникли из-за жизнедеятельности микроорганизмов, занесенных личинками насекомых во время хранения документа в архиве Тревизо.