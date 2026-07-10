Российские ученые впервые нашли на Земле Франца-Иосифа осу-наездника

По словам научного сотрудника зоологического института Российской академии наук Андрея Пржиборо, были выявлены представители шести семейств двукрылых насекомых. Данные о пяти из них ранее отсутствовали в научных публикациях, посвященных архипелагу. Специалисты связывают это с тем, что энтомологические исследования здесь проводились ограниченно.

Кроме того, исследователи собрали около шести видов лишайников, наблюдали белых куропаток, короткохвостых поморников и пуночек. На острове были обнаружены следы белого медведя, а также семейство песцов, состоящее из двух взрослых животных и пяти детенышей.