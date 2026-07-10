В России
Опубликовано 10 июля 2026, 12:55
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Российские ученые впервые нашли на Земле Франца-Иосифа осу-наездника

Экспедиция изучила насекомых и животных Арктики
Участники экспедиции Арктического плавучего университета провели исследования на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа и зафиксировали ряд ранее не отмеченных для этой территории находок. Среди них оказалась маленькая оса-наездник, которая может стать самой северной зарегистрированной находкой представителей отряда перепончатокрылых, пишет ТАСС.
Российские ученые впервые нашли на Земле Франца-Иосифа осу-наездника

© Ferra.ru

По словам научного сотрудника зоологического института Российской академии наук Андрея Пржиборо, были выявлены представители шести семейств двукрылых насекомых. Данные о пяти из них ранее отсутствовали в научных публикациях, посвященных архипелагу. Специалисты связывают это с тем, что энтомологические исследования здесь проводились ограниченно.

Кроме того, исследователи собрали около шести видов лишайников, наблюдали белых куропаток, короткохвостых поморников и пуночек. На острове были обнаружены следы белого медведя, а также семейство песцов, состоящее из двух взрослых животных и пяти детенышей.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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