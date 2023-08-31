Российские ученые впервые отделили речь от языка

Учёным НИЦ «Курчатовский институт» удалось провести исследование, которое доказало, что за языковые коммуникации отвечают совершенно разные нейронные связи. Суть исследования была в том, что участники-добровольцы слушали «чистые» формы речи (вокализации, которые составляют часть коммуникативной культуры любого народа) и языковые стимулы. В это время с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии отмечали реакцию головного мозга.

Они разработали специальные стимулы, которые позволили увидеть разницу между обработкой речи и языка на нейрофизиологическом уровне, объяснила Ирина Маланчук, старший научный сотрудник лаборатории.