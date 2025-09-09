Российские ученые впервые подробно изучили белок, управляющий гибелью клеток

BMF относится к семейству белков Bcl-2, регулирующих запуск апоптоза. Он помогает организму уничтожать поврежденные или стареющие клетки, что предотвращает развитие заболеваний и поддерживает здоровье тканей. Исследование впервые описало строение и особенности функционирования этого белка.

Белок может иметь практическое применение в медицине. С помощью антител к BMF возможно раннее выявление некоторых видов рака, включая рак предстательной и поджелудочной железы, а также фолликулярную лимфому. Это открывает перспективу использования белка как диагностического маркера на ранних стадиях болезни.

Кроме того, белок BMF потенциально может применяться при разработке новых методов лечения эндокринных заболеваний, включая сахарный диабет второго типа.