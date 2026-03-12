Российские ученые впервые применили дроны для подсчета корма для рыб в Енисее

Опубликовано 12 марта 2026, 18:121 мин.
Российские ученые впервые применили дроны для подсчета корма для рыб в ЕнисееДроны снимали дно реки в разных спектрах
Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения РАН впервые применили беспилотные летательные аппараты для оценки кормовой базы рыбы в реке Енисей. Исследование помогает определить количество беспозвоночных организмов, которыми питаются промысловые виды рыб.
© Ferra.ru
Для работы использовали несколько методов. Специалисты проводили традиционный отбор проб беспозвоночных, а также аэрофотосъемку. Беспилотники были оснащены камерами высокого разрешения, которые снимали участки реки в разных спектральных диапазонах и позволяли рассмотреть структуру дна.
Из сотен снимков формировали карту дна. Алгоритмы машинного обучения определяли и классифицировали скопления водного мха. После этого ученые рассчитывали площадь покрытия мхом, его биомассу на квадратный метр и количество беспозвоночных, обитающих в этих местах. Эти данные позволяют оценить общий объем корма для рыбы на участке реки.