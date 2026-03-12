Российские ученые впервые применили дроны для подсчета корма для рыб в Енисее

Для работы использовали несколько методов. Специалисты проводили традиционный отбор проб беспозвоночных, а также аэрофотосъемку. Беспилотники были оснащены камерами высокого разрешения, которые снимали участки реки в разных спектральных диапазонах и позволяли рассмотреть структуру дна.

Из сотен снимков формировали карту дна. Алгоритмы машинного обучения определяли и классифицировали скопления водного мха. После этого ученые рассчитывали площадь покрытия мхом, его биомассу на квадратный метр и количество беспозвоночных, обитающих в этих местах. Эти данные позволяют оценить общий объем корма для рыбы на участке реки.