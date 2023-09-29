Российские ученые впервые собрали уникальные данные о рыбе на острове Симушира

Российские ученые впервые собрали уникальные данные о рыбе на острове СимушираЭто первая экспедиция рыбохозяйственной науки
Заместитель директора - руководитель тихоокеанского филиала института Алексей Байталюк в беседе с ТАСС рассказал, что экспедиция в которой участвовали ученые Русского географического общества (РГО) и Всероссийского научно-исследовательского института собрали уникальные данные о рыбе острова Симушир, который находится в Сахалинской области, пишет ТАСС.
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Были получены уникальные данные о морской биоте прилегающей акватории к Симуширу и новые данные по пресноводным объектам Симушира, в том числе по приемной емкости, по возможности существования там отдельных группировок тихоокеанских лососей. Очень интересная, важная и знаковая для нас работа, потому что это первый для нас шаг к совместным исследованиям с Русским географическим обществом.
Также по словам Алексей Байталюка, для рыбохозяйственной науки Российской Федерации это первая экспедиция на остров Симушир.