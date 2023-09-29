Российские ученые впервые собрали уникальные данные о рыбе на острове Симушира

Были получены уникальные данные о морской биоте прилегающей акватории к Симуширу и новые данные по пресноводным объектам Симушира, в том числе по приемной емкости, по возможности существования там отдельных группировок тихоокеанских лососей. Очень интересная, важная и знаковая для нас работа, потому что это первый для нас шаг к совместным исследованиям с Русским географическим обществом.