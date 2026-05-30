Российские ученые впервые составили карту морских вихрей Баренцева моря

Для работы специалисты изучили более 3 тысяч радиолокационных снимков высокого разрешения, полученных спутниками Sentinel-1A/B с января по декабрь 2018 года. Такой подход позволил вести наблюдения даже во время полярной ночи и при плотной облачности.

По словам заведующего лабораторией морских полярных исследований Морского гидрофизического института РАН Игоря Козлова, в ходе анализа было обнаружено свыше 1,7 тысячи вихрей в прикромочной ледовой зоне. Их радиус составлял от 200 метров до 40 километров. Для каждого объекта определялись тип, диаметр, координаты центра и расположение относительно льда и открытой воды.

Исследование показало, что наиболее распространены вихри диаметром 2−4 километра. Эти структуры активно перемешивают воды и влияют на перенос тепла, однако часто недостаточно учитываются в климатических моделях, отметили в пресс-службе.