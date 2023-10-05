Российские ученые впервые выделили атлантических моржей в отдельный кластер

Такие адаптивные гены считаются, которые быстрее всего меняются, по которым можно смотреть, что происходит: не когда-то давно произошла изоляция, сотни лет назад, а именно то, что происходит последние десятилетия и столетия. Выскакивают определенные признаки, и они показывают, что эта группировка выделяется.