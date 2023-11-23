Российские ученые впервые вырастили огурцы в Антарктиде

Научный руководитель проекта, Гаянэ Панова, выразила удовлетворение результатами, отметив высокую продуктивность разработанной системы. Ученые также показали, что на таких оранжереях возможно выращивать до 100 кг огурцов, 29 кг томатов, 11 кг сладкого перца и 149 кг листовой капусты с квадратного метра в год.

После успешных экспериментов с огурцами на Востоке, ученые сосредоточатся на выращивании лесных ягод. Новый комплекс, запланированный к запуску в 2024 году, будет способствовать улучшению рациона полярников, обеспечивая их свежими овощами и, возможно, ягодами прямо из антарктических оранжерей.