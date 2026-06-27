В России
Опубликовано 27 июня 2026, 16:10
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Российские ученые впервые взяли прижизненную биопсию у горбатых китов

Исследования прошли в Баренцевом море
В пресс-служба фонда «Природа и люди» сообщили, что российские ученые впервые получили прижизненные образцы тканей краснокнижных горбатых китов в Баренцевом море. Материал взяли во время экспедиции у побережья Кольского полуострова с помощью специального арбалета.
Российские ученые впервые взяли прижизненную биопсию у горбатых китов

© Ferra.ru

За месяц исследователи прошли около 1 100 км морских маршрутов и провели 80 часов наблюдений за животными. Полученные образцы кожи и подкожного жира помогут определить пол китов, изучить их генетику и оценить уровень стресса по содержанию кортизола, отметили в пресс-службе.

Собранные данные также пополнят каталоги наблюдений и позволят отслеживать миграции и поведение горбачей. При этом ученые отметили снижение числа встреч с китами в традиционных районах нагула: за тот же период количество зарегистрированных особей уменьшилось с 35 до 16.

Руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня отметила, что одного сезона наблюдений недостаточно для определения причин изменений и планируется продолжить исследования.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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