Российские ученые впервые взяли прижизненную биопсию у горбатых китов

За месяц исследователи прошли около 1 100 км морских маршрутов и провели 80 часов наблюдений за животными. Полученные образцы кожи и подкожного жира помогут определить пол китов, изучить их генетику и оценить уровень стресса по содержанию кортизола, отметили в пресс-службе.

Собранные данные также пополнят каталоги наблюдений и позволят отслеживать миграции и поведение горбачей. При этом ученые отметили снижение числа встреч с китами в традиционных районах нагула: за тот же период количество зарегистрированных особей уменьшилось с 35 до 16.

Руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня отметила, что одного сезона наблюдений недостаточно для определения причин изменений и планируется продолжить исследования.