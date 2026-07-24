В России
Опубликовано 24 июля 2026, 20:58
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Российские ученые выбрали перспективные сероводородные источники на Камчатке

Исследователи изучили семь объектов региона
Ученые Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга оценили семь проявлений термальных сероводородных вод региона и выделили два наиболее перспективных объекта для санаторно-курортного применения: Кеткинское месторождение и Озерновские источники.
Российские ученые выбрали перспективные сероводородные источники на Камчатке

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По словам заведующего лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов университета Станислава Рогатых, Озерновские источники характеризуются высокой температурой воды, невысокой минерализацией и умеренным содержанием сероводорода. Кеткинское месторождение, используемое с 1987 года, отличается высокотермальной и высокоминерализованной водой с более высоким содержанием сероводорода. Для нее уже получено медицинское заключение, а воду применяют в открытых ваннах базы отдыха.

Исследование основывалось на научных материалах и химическом анализе, проведенном в лабораториях «Камчатгеологии» и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Ученые планируют продолжить клинические исследования для разработки методик использования этих вод в санаторной практике, отметил Рогатых.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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