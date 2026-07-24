Российские ученые выбрали перспективные сероводородные источники на Камчатке

По словам заведующего лабораторией биогеохимии и рекреационных ресурсов университета Станислава Рогатых, Озерновские источники характеризуются высокой температурой воды, невысокой минерализацией и умеренным содержанием сероводорода. Кеткинское месторождение, используемое с 1987 года, отличается высокотермальной и высокоминерализованной водой с более высоким содержанием сероводорода. Для нее уже получено медицинское заключение, а воду применяют в открытых ваннах базы отдыха.

Исследование основывалось на научных материалах и химическом анализе, проведенном в лабораториях «Камчатгеологии» и Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Ученые планируют продолжить клинические исследования для разработки методик использования этих вод в санаторной практике, отметил Рогатых.