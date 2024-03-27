Российские ученые вырастили редких рыб для генетических исследований

Исследователи планируют выяснить, какие гены отвечают за формирование головы и рта этих рыб. Они вырастили мальков эндемичных гольцов, вылупившихся в лаборатории, и собрали образцы для анализа.

Первые результаты показали, что процесс развития особенностей головы гольцов зависит от изменений в генах и интенсивности экспрессии различных генов, отметили в пресс-службе.

Кроноцкое озеро является уникальным водоемом, где обитает изолированная популяция гольцов. Оно возникло из проходной нерки и изолировано от других водоемов.

Исследование эндемичных форм гольцов поможет понять, как они адаптировались к новым условиям и смогли разделиться на разные экологические формы для эффективного питания.