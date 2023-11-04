Российские ученые вывели новый сорт хризантемы

Российские ученые вывели новый сорт хризантемыОн получил название "Победа"
Младший научный сотрудник лаборатории селекции отдела генетических ресурсов растений Людмила Якушина рассказала, что специалисты субтропического научного центра РАН ведут успешную селекционную работу с хризантемой садовой и недавно назвали один из полученных сортов "Победа" в честь героев специальной военной операции, пишет ТАСС.
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Эта новая хризантема будет представлена на выставке декоративно-прикладного искусства народов России, посвященной Дню народного единства.
Селекционеры вывели несколько новых сортов хризантемы, которые адаптированы к влажным субтропикам России и могут вырастать в закрытом грунте и в других регионах. Сорт "Победа" поражает своей красотой, имея бронзовые ромашковидные соцветия, которые расцветают в конце октября и радуют глаза цветением весь ноябрь.
Согласно Людмиле Якушиной, автору сорта, он уже отправлен в ФГБУ "Госсорткомиссия" для регистрации. Это важный шаг в процессе предоставления сорта для широкого использования.
Селекционная работа с растениями, такими как хризантемы, позволяет развивать отечественное производство цветочно-декоративной продукции. В настоящее время в России выращивается множество зарубежных сортов хризантемы садовой. Продолжение селекционных исследований и создание новых сортов, адаптированных к местным условиям, способствует разнообразию и доступности цветочных культур для граждан России.