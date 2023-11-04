Российские ученые вывели новый сорт хризантемы

Эта новая хризантема будет представлена на выставке декоративно-прикладного искусства народов России, посвященной Дню народного единства.

Селекционеры вывели несколько новых сортов хризантемы, которые адаптированы к влажным субтропикам России и могут вырастать в закрытом грунте и в других регионах. Сорт "Победа" поражает своей красотой, имея бронзовые ромашковидные соцветия, которые расцветают в конце октября и радуют глаза цветением весь ноябрь.

Согласно Людмиле Якушиной, автору сорта, он уже отправлен в ФГБУ "Госсорткомиссия" для регистрации. Это важный шаг в процессе предоставления сорта для широкого использования.

Селекционная работа с растениями, такими как хризантемы, позволяет развивать отечественное производство цветочно-декоративной продукции. В настоящее время в России выращивается множество зарубежных сортов хризантемы садовой. Продолжение селекционных исследований и создание новых сортов, адаптированных к местным условиям, способствует разнообразию и доступности цветочных культур для граждан России.