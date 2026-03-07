Российские ученые выяснили, что ИИ ставит зубные диагнозы быстрее и точнее врачей

В зоне резцов и клыков ИИ не ошибся ни разу. В сложном боковом отделе Diagnocat ошибался в 4,86 процента случаев, а врачи — в 7,29 процента. Различия признаны статистически значимыми. Среднее время анализа у ИИ составило 4,18 минуты, у врачей — 25,05 минуты, то есть нейросеть работала в шесть раз быстрее.

При этом система имеет слабые места: в 12 процентах случаев она не замечала кариес, иногда путала корни с имплантатами. Ученые подчеркивают, что ИИ должен оставаться вспомогательным инструментом, а окончательное решение остается за врачом.