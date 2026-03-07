Российские ученые выяснили, что ИИ ставит зубные диагнозы быстрее и точнее врачей

Опубликовано 07 марта 2026, 15:231 мин.
Российские ученые выяснили, что ИИ ставит зубные диагнозы быстрее и точнее врачейНейросеть Diagnocat ошиблась в 4,86% случаев, стоматологи — в 7,29%
Специалисты из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода впервые в России сравнили эффективность искусственного интеллекта (ИИ) и стоматологов в диагностике. Ученые создали трехмерные модели челюстей ста пациентов на основе конусно-лучевой компьютерной томографии. Снимки разбили на 3200 сегментов. Программу Diagnocat и десять врачей со стажем 12,8 года попросили найти все патологии. Результаты проверили три эксперта с опытом более 20 лет, пишет Газета.Ru.
В зоне резцов и клыков ИИ не ошибся ни разу. В сложном боковом отделе Diagnocat ошибался в 4,86 процента случаев, а врачи — в 7,29 процента. Различия признаны статистически значимыми. Среднее время анализа у ИИ составило 4,18 минуты, у врачей — 25,05 минуты, то есть нейросеть работала в шесть раз быстрее.
При этом система имеет слабые места: в 12 процентах случаев она не замечала кариес, иногда путала корни с имплантатами. Ученые подчеркивают, что ИИ должен оставаться вспомогательным инструментом, а окончательное решение остается за врачом.
Источник:Газета.Ru
Автор:Ингела Воробьева
#Зубы