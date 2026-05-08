Российские ученые выяснили, что ИИ теряет способность рассуждать в длинных текстах

Проблема носит системный характер. У всех моделей наблюдается одинаковая кривая падения качества по мере роста объема контекста. Существующие тесты проверяют только умение находить одиночные факты, но не длинные цепочки событий. Российские ученые придумали задачу с перемещением пяти персонажей между шестью комнатами. Нейросеть должна была запомнить десятки или сотни ходов и ответить на вопросы.

По словам Куркина, исследователи проверили 12 продвинутых моделей, включая GPT-4o и Deepseek-R1. Во всех случаях качество рассуждений резко падало с ростом числа перемещений. Это подтверждает более ранние данные AIRI о том, что ИИ использует лишь 10−20% контекста при анализе длинных текстов.