Российские ученые выяснили, что мозг можно улучшать даже после 90 лет

Участники ежедневно выполняли когнитивные упражнения по 5−15 минут, следили за сном, учились управлять стрессом и формировали полезные привычки. Ученые оценивали память, способность рассуждать, решать задачи, эмоциональную устойчивость и социальные навыки.

Результаты показали, что прогресс зависел не столько от возраста или образования, сколько от вовлеченности участников. Исследователи отмечают, что поддерживать когнитивные функции помогают сон, питание, физическая и умственная активность, обучение новым навыкам и общение. По данным ученых, до 45% случаев деменции можно предотвратить с помощью изменения образа жизни.