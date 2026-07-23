Российские ученые выяснили, что мозг можно улучшать даже после 90 лет

Опубликовано 23 июля 2026, 17:171 мин.
Российские ученые выяснили, что мозг можно улучшать даже после 90 летПривычки влияют на когнитивные функции
Международное исследование с участием ученых из Уральского федерального университета (УрФУ) показало, что улучшить работу мозга можно даже в пожилом возрасте. В трехлетнем эксперименте участвовали около 4 тыс. человек от 19 до 94 лет из 60 стран.
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Участники ежедневно выполняли когнитивные упражнения по 5−15 минут, следили за сном, учились управлять стрессом и формировали полезные привычки. Ученые оценивали память, способность рассуждать, решать задачи, эмоциональную устойчивость и социальные навыки.
Результаты показали, что прогресс зависел не столько от возраста или образования, сколько от вовлеченности участников. Исследователи отмечают, что поддерживать когнитивные функции помогают сон, питание, физическая и умственная активность, обучение новым навыкам и общение. По данным ученых, до 45% случаев деменции можно предотвратить с помощью изменения образа жизни.