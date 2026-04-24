Российские ученые выяснили, как микро-РНК усиливают развитие рака простаты

Опубликовано 24 апреля 2026, 19:55
Российские ученые выяснили, как микро-РНК усиливают развитие рака простатыЭффект обнаружен у молекулы miR-93−5р
Российские ученые установили, что разные формы одной микро-РНК способны усиливать влияние друг друга на одни и те же гены. Такой механизм обнаружен у молекулы miR-93−5р, связанной с развитием рака простаты. Ранее считалось, что подобные вариации лишь распределяют воздействие на разные гены.
В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что Микро-РНК представляют собой короткие цепочки длиной 20−25 нуклеотидов. Они регулируют активность генов, связываясь с РНК-копиями и блокируя их считывание. Эксперименты на клетках показали, что вариации miR-93−5р воздействуют примерно на пять десятков генов.
Совместное действие этих форм приводит к усиленному подавлению генов. Это объясняет связь высокой активности miR-93−5р с быстрым ростом опухолей. Полученные результаты могут применяться при изучении онкологических процессов и поиске биомаркеров.