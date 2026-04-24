Российские ученые выяснили, как микро-РНК усиливают развитие рака простаты

В пресс-службе НИУ ВШЭ сообщили, что Микро-РНК представляют собой короткие цепочки длиной 20−25 нуклеотидов. Они регулируют активность генов, связываясь с РНК-копиями и блокируя их считывание. Эксперименты на клетках показали, что вариации miR-93−5р воздействуют примерно на пять десятков генов.

Совместное действие этих форм приводит к усиленному подавлению генов. Это объясняет связь высокой активности miR-93−5р с быстрым ростом опухолей. Полученные результаты могут применяться при изучении онкологических процессов и поиске биомаркеров.