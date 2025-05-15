Российские ученые выяснили, как мозг понимает речь за 150 миллисекунд

В эксперименте десятки добровольцев читали адаптированные тексты сказок с экрана: каждое слово показывалось всего 150 мс. Несмотря на высокую скорость, участники сохраняли понимание сюжета и успешно отвечали на вопросы по тексту. Это говорит о том, что мозг способен быстро адаптироваться к потоку информации.

Во время чтения проводилась магнитная энцефалография (МЭГ). Анализ данных показал раннюю реакцию мозга на неожиданные или семантически «тяжелые» слова. В классической литературе такой ответ фиксировали около 400 мс (компонент N400), но новые результаты свидетельствуют о более быстром включении этого механизма.

Открытие уточняет базовые процессы обработки речи и может стать основой для разработки методик диагностики и лечения дислексии и других речевых нарушений. Ускорение семантической обработки позволит создавать упражнения и нейрореабилитационные программы, адаптированные к высокой скорости восприятия текста.