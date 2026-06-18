Российские ученые выяснили, как нанопластик влияет на клеточные мембраны

По словам главного научного сотрудника Центра исследования проблем микропластика вуза Андрея Гуртовенко, холестерин играет важную роль в строении клеточных оболочек и влияет на их работу. Он участвует в поддержании структуры мембраны и косвенно влияет на функционирование белков внутри клетки.

Нарушение баланса может приводить к повреждению клеток и даже их гибели, а также повышать риск злокачественных изменений. При этом точные безопасные концентрации нанопластика пока не определены.

Полученные результаты могут быть использованы для разработки методов оценки токсичности пластиков.