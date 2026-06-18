Российские ученые выяснили, как нанопластик влияет на клеточные мембраны

Опубликовано 18 июня 2026, 17:191 мин.
Российские ученые выяснили, как нанопластик влияет на клеточные мембраныМоделирование показало риски для клеток
Ученые Новгородского государственного университета с помощью компьютерного моделирования изучили воздействие нанопластика на клетки. По их данным, частицы способны вытеснять холестерин из клеточных мембран, что нарушает их защитные свойства и механическую устойчивость.
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По словам главного научного сотрудника Центра исследования проблем микропластика вуза Андрея Гуртовенко, холестерин играет важную роль в строении клеточных оболочек и влияет на их работу. Он участвует в поддержании структуры мембраны и косвенно влияет на функционирование белков внутри клетки.
Нарушение баланса может приводить к повреждению клеток и даже их гибели, а также повышать риск злокачественных изменений. При этом точные безопасные концентрации нанопластика пока не определены.
Полученные результаты могут быть использованы для разработки методов оценки токсичности пластиков.