Российские ученые выяснили причину связи стресса и эмоционального переедания

Опубликовано 16 июля 2026, 10:141 мин.
Российские ученые выяснили причину связи стресса и эмоционального перееданияИсследование показало сбои реакции организма
Исследователи НИУ ВШЭ изучили, почему некоторые люди начинают переедать под воздействием негативных эмоций. Работа показала, что при расстройствах пищевого поведения автономная нервная система может находиться в состоянии постоянного напряжения, из-за чего организму сложнее адаптироваться к стрессу.
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В пресс-службе вуза отметили, что в исследовании участвовали 64 добровольца с лишним весом. Участникам показывали неприятные изображения и фотографии еды, а ученые отслеживали изменения сердечного ритма, активности лицевых мышц и электрических характеристик кожи.
Анализ показал, что у людей с эмоциональным перееданием кожно-гальваническая реакция была выше нормы, что указывает на повышенное возбуждение нервной системы. Также они почти не реагировали на изображения еды изменением сердечного ритма, в отличие от здоровых людей. Ученые считают, что эти особенности могут объяснять низкую эффективность части существующих методов лечения.