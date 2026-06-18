Российские ученые выяснили ранние изменения иммунитета человека после 30 лет

Опубликовано 18 июня 2026, 19:391 мин.
Российские ученые выяснили ранние изменения иммунитета человека после 30 летКлетки хуже реагируют на воспаление
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из НИИ фундаментальной и клинической иммунологии изучили изменения работы иммунных клеток с возрастом. Было установлено, что снижение чувствительности к воспалительным сигналам может начинаться уже в 30−40 лет.
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В рамках работы ученые проанализировали образцы крови 144 здоровых людей в двух возрастных группах: от 18 до 31 года и от 32 до 59 лет. Специалисты оценивали наличие рецепторов к провоспалительным цитокинам интерлейкину-1 и фактору некроза опухоли на поверхности клеток, отметили в пресс-службе.
Оказалось, что с возрастом у клеток врожденного иммунитета уменьшается количество таких рецепторов. При этом число некоторых Т-лимфоцитов, наоборот, может расти. Исследование помогает лучше понять перестройку иммунной системы и может использоваться для создания персонализированных методов профилактики возрастных заболеваний.