Российские ученые выяснили ранние изменения иммунитета человека после 30 лет

В рамках работы ученые проанализировали образцы крови 144 здоровых людей в двух возрастных группах: от 18 до 31 года и от 32 до 59 лет. Специалисты оценивали наличие рецепторов к провоспалительным цитокинам интерлейкину-1 и фактору некроза опухоли на поверхности клеток, отметили в пресс-службе.

Оказалось, что с возрастом у клеток врожденного иммунитета уменьшается количество таких рецепторов. При этом число некоторых Т-лимфоцитов, наоборот, может расти. Исследование помогает лучше понять перестройку иммунной системы и может использоваться для создания персонализированных методов профилактики возрастных заболеваний.