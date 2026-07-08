Российские ученые выяснили роль белка Treacle в ремонте поврежденной ДНК

Опубликовано 08 июля 2026, 23:351 мин.
Российские ученые выяснили роль белка Treacle в ремонте поврежденной ДНКОткрытие поможет изучить механизмы защиты генома
Российские ученые изучили механизм работы белка Treacle, который участвует в восстановлении поврежденных участков ДНК. Было установлено, что он помогает организовать работу молекулярного комплекса, отвечающего за ремонт рибосомных генов.
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По словам заведующего лабораторией стабильности генома Института биологии гена РАН Артема Величко, результаты исследования позволяют лучше понять процессы защиты повторяющихся участков генома от повреждений. Мутации в гене Treacle связаны с синдромом Тричера — Коллинза, редким наследственным заболеванием, влияющим на развитие черепно-лицевых структур.
В дальнейшем ученые планируют изучить роль этого белка в раковых клетках и его возможное влияние на чувствительность опухолей к терапии. Исследование имеет фундаментальный характер и пока не связано с созданием нового метода лечения.