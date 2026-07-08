Российские ученые выяснили роль белка Treacle в ремонте поврежденной ДНК

По словам заведующего лабораторией стабильности генома Института биологии гена РАН Артема Величко, результаты исследования позволяют лучше понять процессы защиты повторяющихся участков генома от повреждений. Мутации в гене Treacle связаны с синдромом Тричера — Коллинза, редким наследственным заболеванием, влияющим на развитие черепно-лицевых структур.

В дальнейшем ученые планируют изучить роль этого белка в раковых клетках и его возможное влияние на чувствительность опухолей к терапии. Исследование имеет фундаментальный характер и пока не связано с созданием нового метода лечения.