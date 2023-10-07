Российские ученые выяснили связь митохондрии и ожирения

Митохондрии являются энергетическими станциями клеток. Они имеют собственную ДНК, которая не похожа на обыкновенную ДНК, находящуюся в ядре клетки.

Многие процессы, происходящие в организме, влияют на митохондрии и их ДНК. Они могут разрушаться из-за воспаления жировой ткани, потому что клетки пытаются ликвидировать воспаление, что приводит к устойчивости к инсулину. А также может стать причиной появления заболевания, включая ожирение.

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта выяснили, что в митохондриях есть клетки, в которых есть ферменты имеющие возможность регенерировать работу и защищать митохондрии от повреждений.