Российские ученые выяснили связь митохондрии и ожирения

Российские ученые выяснили связь митохондрии и ожиренияМитохондрии имеют собственную ДНК
Российские ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта выяснили, что митохондрии влияют на метаболизм, пишет Наука.рф.
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Митохондрии являются энергетическими станциями клеток. Они имеют собственную ДНК, которая не похожа на обыкновенную ДНК, находящуюся в ядре клетки.
Многие процессы, происходящие в организме, влияют на митохондрии и их ДНК. Они могут разрушаться из-за воспаления жировой ткани, потому что клетки пытаются ликвидировать воспаление, что приводит к устойчивости к инсулину. А также может стать причиной появления заболевания, включая ожирение.
Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта выяснили, что в митохондриях есть клетки, в которых есть ферменты имеющие возможность регенерировать работу и защищать митохондрии от повреждений.
Митохондрии представляют собой уникальные внутриклеточные органеллы, содержащие свой собственный геном — митохондриальную ДНК (мтДНК), отличную от ядерного генома. При ожирении наблюдаются снижение количества копий мтДНК в клетках, их фрагментация, мутации и выход мтДНК из митохондрий и клеток. Все эти события приводят к снижению дыхательной способности митохондрий, развитию воспалительной реакции, старению клеток и тканей, а также развитию таких состояний, как инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, сердечно-сосудистые заболевания, метаболический синдром. Однако в клетках существуют особые ферменты, способные восстанавливать функции митохондрий и защищать их геном от повреждений. Данные ферменты могут стать основой для получения новых лекарственных препаратов против заболеваний, связанных с метаболическим синдромом.