Российские ученые выявили ключевые три месяца для восстановления после инсульта

По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место среди причин смертности в мире. Он происходит из-за разрыва или закупорки сосудов, что нарушает кровоснабжение мозга. Ученые изучали, почему у некоторых пациентов восстановление когнитивных функций происходит быстрее.

Старший научный сотрудник МТЦ СО РАН Юлия Станкевич сообщила, что мозг поражается как единое целое, а не отдельными частями, как считалось ранее. Изменения затрагивают когнитивные, моторные и психоэмоциональные функции, а также кровоток в мозге. В течение трех месяцев изменения в пораженном полушарии нивелируются, а перифокальные области восстанавливаются. Активность мозга снижается в месте инсульта, но соседние области частично восстанавливаются.