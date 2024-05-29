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В России
Опубликовано 29 мая 2024, 07:12
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Российские ученые выявили ключевые три месяца для восстановления после инсульта

Поскольку мозг поражается как единое целое
Ученые из Международного томографического центра (МТЦ) СО РАН установили, что первые три месяца после инсульта являются ключевыми для восстановления мозга.
Российские ученые выявили ключевые три месяца для восстановления после инсульта

© Ferra.ru

По данным Всемирной организации здравоохранения, инсульт занимает второе место среди причин смертности в мире. Он происходит из-за разрыва или закупорки сосудов, что нарушает кровоснабжение мозга. Ученые изучали, почему у некоторых пациентов восстановление когнитивных функций происходит быстрее.

Старший научный сотрудник МТЦ СО РАН Юлия Станкевич сообщила, что мозг поражается как единое целое, а не отдельными частями, как считалось ранее. Изменения затрагивают когнитивные, моторные и психоэмоциональные функции, а также кровоток в мозге. В течение трех месяцев изменения в пораженном полушарии нивелируются, а перифокальные области восстанавливаются. Активность мозга снижается в месте инсульта, но соседние области частично восстанавливаются.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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#исследование
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#Инсульт