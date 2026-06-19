Российские ученые выявили мутации гена, связанные с опасной болезнью сосудов

Опубликовано 19 июня 2026, 13:291 мин.
Российские ученые выявили мутации гена, связанные с опасной болезнью сосудовИсследование поможет улучшить диагностику
В пресс-служба НИУ ВШЭ сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами изучили влияние изменений в гене ACVRL1, который связан с развитием легочной артериальной гипертензии. Это хроническое заболевание приводит к повышению давления в легочных артериях и может вызвать сердечную недостаточность.
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Исследователи создали компьютерную модель, чтобы оценить, как мутации меняют работу рецептора ALK1. Он участвует в передаче сигналов внутри сосудов. Анализ 32 вариантов гена показал, что 20 из них способны нарушать эти процессы.
Ученые использовали данные пациентов, у которых стандартные генетические проверки не выявили причину болезни. Новые результаты могут помочь точнее определять риск заболевания и выбирать подходящие методы лечения, отметили в пресс-службе.