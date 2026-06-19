Российские ученые выявили мутации гена, связанные с опасной болезнью сосудов

Исследователи создали компьютерную модель, чтобы оценить, как мутации меняют работу рецептора ALK1. Он участвует в передаче сигналов внутри сосудов. Анализ 32 вариантов гена показал, что 20 из них способны нарушать эти процессы.

Ученые использовали данные пациентов, у которых стандартные генетические проверки не выявили причину болезни. Новые результаты могут помочь точнее определять риск заболевания и выбирать подходящие методы лечения, отметили в пресс-службе.