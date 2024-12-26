В России
Опубликовано 26 декабря 2024, 17:54
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Российские ученые выявили мутации, связанные с опухолями головы и шеи

Исследование поможет разработать новые методы диагностики и лечения
Специалисты Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН совместно с коллегам из Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского провели генетический анализ параганглиом головы и шеи — редких опухолей, чтобы определить специфичные для них мутации. Исследование направлено на улучшение диагностики и создание эффективных методов лечения.
Российские ученые выявили мутации, связанные с опухолями головы и шеи

© Ferra.ru

В ходе работы специалисты проанализировали 152 образца опухолей, собранных у 140 пациентов. Биологи извлекли ДНК из опухолевых клеток, расшифровали ее и с помощью специальных программ выявили мутантные гены, определили их функции и влияние на клеточные процессы.

Результаты показали, что в 30% случаев в опухолях присутствуют 53 потенциально вредные мутации в 36 различных генах. Многие из этих мутаций ранее не связывались с параганглиомами головы и шеи. Как пояснила руководитель проекта Анастасия Снежкина, эти мутации могут негативно влиять на структуру и функции белков, способствуя перерождению здоровых клеток в злокачественные.

Большинство обнаруженных мутаций связано с метаболизмом и энергообеспечением клетки, а также с сигнальными путями, часто вовлеченными в развитие рака.