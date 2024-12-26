Российские ученые выявили мутации, связанные с опухолями головы и шеи

В ходе работы специалисты проанализировали 152 образца опухолей, собранных у 140 пациентов. Биологи извлекли ДНК из опухолевых клеток, расшифровали ее и с помощью специальных программ выявили мутантные гены, определили их функции и влияние на клеточные процессы.

Результаты показали, что в 30% случаев в опухолях присутствуют 53 потенциально вредные мутации в 36 различных генах. Многие из этих мутаций ранее не связывались с параганглиомами головы и шеи. Как пояснила руководитель проекта Анастасия Снежкина, эти мутации могут негативно влиять на структуру и функции белков, способствуя перерождению здоровых клеток в злокачественные.

Большинство обнаруженных мутаций связано с метаболизмом и энергообеспечением клетки, а также с сигнальными путями, часто вовлеченными в развитие рака.