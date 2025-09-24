В России
Российские ученые выявили новые биомаркеры депрессии и шизофрении

Липидные изменения в крови помогут точнее диагностировать болезни
Ученые из «Сколтеха» обнаружили, что развитие депрессии и шизофрении сопровождается изменениями в липидном составе плазмы крови. Эти изменения могут использоваться как биомаркеры для диагностики заболеваний.
Ученые изучили образцы крови 416 пациентов с психотическими и аффективными расстройствами и 272 здоровых людей. Анализ проводился с помощью масс-спектрометра, что позволило выявить 144 липидные молекулы, концентрации которых изменяются при заболеваниях. Из них 37 молекул отличались по изменениям при шизофрении и депрессии, а 107 реагировали схожим образом при обоих расстройствах.

На основе этих данных была создана система машинного обучения, способная с точностью около 83% определять наличие заболеваний по липидным изменениям в крови. Кроме того, система помогает различать психотические и аффективные расстройства.

Ученые считают, что выявление биомаркеров позволит врачам точнее диагностировать психические заболевания, особенно на ранних стадиях, когда симптомы слабо выражены или похожи у разных расстройств.

