Российские ученые выявили новые глубоководные течения в Атлантическом океане

В пресс-службе института сообщили, что в ходе работы океанологи обнаружили, что на различных глубинах Срединно-Атлантического хребта, в районе разломов Океанографер, Хайес и Атлантис, встречаются потоки воды с севера и юга Атлантики. Эти течения перемешиваются, создавая уникальные условия для глубоководных впадин, заполняя их различными водными массами

Кроме того, в ходе экспедиции было протестировано новейшее гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное в рамках программы импортозамещения, отметили в пресс-службе учреждения.