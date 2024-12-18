Российские ученые выявили новые глубоководные течения в Атлантическом океане

Опубликовано 18 декабря 2024, 22:121 мин.
Российские ученые выявили новые глубоководные течения в Атлантическом океанеВ ходе экспедиции на борту судна «Академик Иоффе»
Группа российских ученых сделала открытие в Атлантическом океане, выявив новые глубоководные течения в разломах подводного хребта. Исследование проводилось в рамках двухмесячной экспедиции на научно-исследовательском судне «Академик Иоффе» Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН.
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В пресс-службе института сообщили, что в ходе работы океанологи обнаружили, что на различных глубинах Срединно-Атлантического хребта, в районе разломов Океанографер, Хайес и Атлантис, встречаются потоки воды с севера и юга Атлантики. Эти течения перемешиваются, создавая уникальные условия для глубоководных впадин, заполняя их различными водными массами
Кроме того, в ходе экспедиции было протестировано новейшее гидрофизическое оборудование отечественного производства, разработанное в рамках программы импортозамещения, отметили в пресс-службе учреждения.