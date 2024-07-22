Российские ученые выявили новые соединения для борьбы с раком

Опубликовано 22 июля 2024, 15:36
1 мин.
Российские ученые выявили новые соединения для борьбы с ракомИз грибов Penicillium yezoense KMM 4679
В Тихоокеанском институте биоорганической химии им. Г. Б. Елякова ДВО РАН сообщили, что ученые вуза обнаружили новые соединения в морских грибах, которые имеют потенциал в борьбе с раком простаты, шейки матки и молочной железы.
© Ferra.ru
Из грибов Penicillium yezoense KMM 4679, найденных на морской траве Zostera marina, ученые выделили соединения зостеропениилинового и паллидопениллинового типов. Полученные соединения проявили противоопухолевую активность, особенно в низких концентрациях, что делает их перспективными кандидатами для дальнейших исследований. Одно из выделенных соединений уже продемонстрировало способность тормозить рост раковых клеток, отметили в вузе.
Структуры новых веществ были определены с помощью современных спектроскопических методов. Ученые подчеркивают, что грибы морского происхождения по-прежнему занимают лидирующие позиции по количеству новых соединений, ежегодно выделяемых в научных исследованиях.