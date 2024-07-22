Российские ученые выявили новые соединения для борьбы с раком

Из грибов Penicillium yezoense KMM 4679, найденных на морской траве Zostera marina, ученые выделили соединения зостеропениилинового и паллидопениллинового типов. Полученные соединения проявили противоопухолевую активность, особенно в низких концентрациях, что делает их перспективными кандидатами для дальнейших исследований. Одно из выделенных соединений уже продемонстрировало способность тормозить рост раковых клеток, отметили в вузе.

Структуры новых веществ были определены с помощью современных спектроскопических методов. Ученые подчеркивают, что грибы морского происхождения по-прежнему занимают лидирующие позиции по количеству новых соединений, ежегодно выделяемых в научных исследованиях.