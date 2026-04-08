Российские ученые выявили новый источник парниковых газов в Арктике

Термокарстовые озера появляются из-за проседания почвы при таянии подземных льдов. Обычно это мелководные водоемы глубиной один два метра. В последние десятилетия многие из них мелеют. Ученые ТГУ измерили концентрацию растворенных углекислого газа и метана в таких водоемах на Ямале и в ЯНАО. Поток газов с поверхности обмелевших озер оказался высоким и не зависел напрямую от времени, прошедшего после осушения.

После обмеления плодородное дно быстро заселяют травы, которые забирают питательные вещества из отложений. Позже их вытесняют мхи, изолируя дно, а химический состав вод возвращается к состоянию бедных северных озер. Ученые предлагают включить эти водоемы в системы климатического мониторинга, так как их вклад в выбросы газов будет расти. Исследование поддержано Российским научным фондом.