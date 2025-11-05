Российские ученые выявили новый механизм защиты клеток от вирусов и опухолей

Опубликовано 05 ноября 2025, 20:531 мин.
Российские ученые выявили новый механизм защиты клеток от вирусов и опухолейОткрытие поможет создать новые лекарства
Биоинформатики из НИУ ВШЭ совместно с зарубежными коллегами обнаружили ранее неизвестный клеточный механизм, связанный с «зеркальной» РНК. Эта молекула помогает клеткам человека обнаруживать присутствие вирусов гриппа и герпеса, активируя систему самоуничтожения для предотвращения распространения инфекции.
Учёные выяснили, что белок ZBP1 реагирует не на вирусные геномы, а на клеточные «зеркальные» РНК, которые формируются при вирусном заражении. Эти молекулы содержат фрагменты древних ретровирусов, попавших в человеческий геном, и их распознавание запускает гибель инфицированной клетки.
Исследование показало, что тот же механизм активируется при других видах стресса — тепловом шоке или воздействии оксидантов. Перспективой исследования является создание коротких молекул для повышения эффективности иммунотерапии рака, что позволит избирательно уничтожать опухолевые клетки. Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature.