Российские ученые выявили новый механизм защиты клеток от вирусов и опухолей

Учёные выяснили, что белок ZBP1 реагирует не на вирусные геномы, а на клеточные «зеркальные» РНК, которые формируются при вирусном заражении. Эти молекулы содержат фрагменты древних ретровирусов, попавших в человеческий геном, и их распознавание запускает гибель инфицированной клетки.

Исследование показало, что тот же механизм активируется при других видах стресса — тепловом шоке или воздействии оксидантов. Перспективой исследования является создание коротких молекул для повышения эффективности иммунотерапии рака, что позволит избирательно уничтожать опухолевые клетки. Статья с результатами работы опубликована в журнале Nature.