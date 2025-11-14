Российские ученые выявили особенности нейронных связей при шизофрении

Исследователи проанализировали данные фМРТ 43 пациентов с диагнозом «шизофрения» и 63 здоровых добровольцев. Применяя методы сетевой статистики и мультиграфового анализа, исследователи обнаружили повышенную плотность связей между нейронными сетями у больных, которая не повышала эффективность работы мозга.

Также ученые зафиксировали ослабление взаимодействия между височными, орбитофронтальными и поясными областями мозга. Эти нарушения напрямую связаны с проблемами внимания, фильтрации сигналов и принятия решений. Разработанный метод может быть применен для изучения других нейропсихиатрических заболеваний.