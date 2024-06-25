Российские ученые выявили различия в работе мозга детей и взрослых при чтении

В пресс-службе вуза сообщили, что эксперименты включали наблюдения за мозговой активностью десятков добровольцев разных возрастных групп, которые должны были определить слово с одной орфографической ошибкой на экране компьютера. Участники всех возрастов справились с задачей, однако дети в возрасте 8−10 лет тратили значительно больше времени и чаще не замечали ошибок по сравнению с взрослыми.

Исследователи выявили, что различия в работе мозга отражались в электроэнцефалограмме, особенно в компонентах N400 и P600, которые отвечают за восприятие и обработку слов. Взрослые быстро и точно распознавали ошибки, в то время как у детей и подростков этот процесс был более медленным и менее эффективным.