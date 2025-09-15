Российские ученые выявили связь между COVID-19 и разрушением костной ткани

Опубликовано 15 сентября 2025, 22:361 мин.
Российские ученые выявили связь между COVID-19 и разрушением костной тканиВ группе риска люди всех возрастов и пола
Ученые Сеченовского университета предупреждают: перенесенный COVID-19 может привести к развитию остеонекроза — опасного заболевания, разрушающего костную ткань. Группа риска включает переболевших независимо от тяжести инфекции, возраста и пола.
К такому выводу специалисты пришли, проанализировав образцы костной ткани 88 пациентов. До пандемии основной причиной болезни считались прием стероидов, алкоголизм или травмы. После 2020 года увеличилось число случаев у людей, перенесших легкую форму вируса.
Исследование выявило ключевое отличие: у пациентов с постковидным остеонекрозом в зонах поражения содержится в 9 раз больше тучных клеток. Также у них значительно выше объем фиброзной ткани и чаще встречается тромбоз.
Полученные данные могут стать основой для новых методов лечения.