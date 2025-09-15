Российские ученые выявили связь между COVID-19 и разрушением костной ткани

К такому выводу специалисты пришли, проанализировав образцы костной ткани 88 пациентов. До пандемии основной причиной болезни считались прием стероидов, алкоголизм или травмы. После 2020 года увеличилось число случаев у людей, перенесших легкую форму вируса.

Исследование выявило ключевое отличие: у пациентов с постковидным остеонекрозом в зонах поражения содержится в 9 раз больше тучных клеток. Также у них значительно выше объем фиброзной ткани и чаще встречается тромбоз.

Полученные данные могут стать основой для новых методов лечения.