Российские ученые выявили влияние конденсата на потоки газа в открытом космосе

Опубликовано 15 апреля 2024, 19:14
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Российские ученые выявили влияние конденсата на потоки газа в открытом космосеПри моделировании процессов истечения струй из космических двигателей
В пресс-службе Новосибирского государственного университета сообщили, что ученые вуза совместно с коллегами из Санкт-Петербургского политехнического университета впервые выявили влияние конденсации на газовые потоки при моделировании процессов истечения струй из космических двигателей. Это открытие позволяет понять, как образуются кластеры атомов или молекул в газовых потоках в открытом космосе, что влияет на газовую динамику и может иметь прикладное применение.
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В пресс-службе отметили, что при охлаждении газа в потоке образуются кластеры, которые начинают двигаться по-иному и вносят изменения в газовую динамику. Эти изменения были обнаружены при моделировании истечения газовых струй из двигателей космических аппаратов. Ученые обнаружили, что образование кластеров может влиять на параметры потока и даже привести к образованию ассоциатов из нескольких атомов или молекул.
Также, ученые нашли применение газовым кластерам в поверхностной обработке материалов. Они отмечают, что связанные между собой частицы газа могут использоваться для полировки поверхностей, делая их идеально гладкими.