Российские ученые выявили влияние конденсата на потоки газа в открытом космосе

В пресс-службе отметили, что при охлаждении газа в потоке образуются кластеры, которые начинают двигаться по-иному и вносят изменения в газовую динамику. Эти изменения были обнаружены при моделировании истечения газовых струй из двигателей космических аппаратов. Ученые обнаружили, что образование кластеров может влиять на параметры потока и даже привести к образованию ассоциатов из нескольких атомов или молекул.

Также, ученые нашли применение газовым кластерам в поверхностной обработке материалов. Они отмечают, что связанные между собой частицы газа могут использоваться для полировки поверхностей, делая их идеально гладкими.